İstanbul Esenler'de iddiaya göre bir polis memuru, aynı apartmanda oturan komşusunu silahla vurdu. Yerde yaralı yatan komşu dakikalarca sokak ortasında sopalarla darp edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. İddialara göre aynı apartmanda oturan iki komşu henüz bilinmeyen bir nedenle apartman girişinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve taraflardan birinin polis memuru olan oğlu da kavgaya dahil oldu. Polis, yanında bulunan silah ile babasıyla kavga eden komşusunu ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Soruşturma sürüyor.