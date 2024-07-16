Komşusunu ’domuz’ sanarak av tüfeği ile vuran şüpheli tutuklandı

Olay, önceki gün Hocalar ilçesi Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı.

Bu sırada H.K.'nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi. H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu.

Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun öldüğünü belirledi.

Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.