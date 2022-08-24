Komşusunu öldüren şüpheli: Bana ne öldüyse

ADANA'NIN Seyhan ilçesinde yaşayan Yılmaz Sucu (55), 22 Ağustos'ta sokağa çıkarak, "Evime hırsız girdi" diye bağırdı. 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler (70), Sucu'ya tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aynı sokakta bulunan çay ocağına giden Sucu, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler ise çay ocağına gelerek, Sucu'ya 2 el ateş etti. Yaralanan Sucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaçan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı İbrahim Güven'in başına silahın kabzasıyla vurdu. Gözaltına alınan Gençler, sağlık kontrolüne götürülürken "Ne cinayeti? Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür" dedi. Gençler, tutuklandı.