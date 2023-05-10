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Giriş Tarihi: 10.5.2023 17:02 Son Güncelleme: 10.5.2023 17:33

Komşusunu öldürüp babasını ve kardeşini yaralamıştı! 3 kez müebbet talebi

Bursa'da babasının uyuşturucu tedavisi isteğini kabul etmeyen 23 yaşındaki Yasin Doğru, tartıştığı babasını ve kız kardeşini bıçakla yaralamış, kavgayı ayırmaya gelen komşusu 28 yaşındaki Osman Kılınç'ı ise öldürmüştü. Tutuklu yargılanan Yasin Kılınç için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Komşusunu öldürüp babasını ve kardeşini yaralamıştı! 3 kez müebbet talebi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Eskikızılelma köyünde yaşayan ve uyuşturucu madde bağımlısı olan Yasin Doğru, geçtiğimiz yıl babası Hasan Doğru'nun tedavi olmasını istemesi üzerine sinirlendi. Öfkeden gözü dönen Yasin Doğru, eline aldığı bıçakla babasına ve kız kardeşi Yasemin'e saldırdı. Oğlunu bir türlü sakinleştiremeyen baba Hasan Doğru, komşusu Osman Kilinç'tan yardım istedi. Yasin Doğru, eve gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Osman Kılınç'ı boynundan bıçakladı. Babasını ve kız kardeşini de bıçakla yaralayan madde bağımlısı genç, Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sağlık ekiplerinin sevk edildiği evde yaralılara müdahale eden ekipler, Osman Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı baba Hasan Doğru ve kızı Yasemin ise hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ile kızı iyileşerek taburcu edildi. Gözaltına alınan Yasin Doğru verdiği ilk ifadesinde kendisinin madde bağımlısı olduğunu ve babası ile kız kardeşinin de kendisine tedavi için baskı kurduklarını ve olayın bu nedenle yaşandığını söylemişti.

SAVCILIK İDDİANAMEYİ TAMAMLADI

Yaşanan olayla ilgili iddianamesini tamamlayan Cumhuriyet Savcılığı, Yasin Doğru hakkında, "Kasten adam öldürmek ve yakın akrabayı yaralamak suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Hazırlanan iddianame, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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Komşusunu öldürüp babasını ve kardeşini yaralamıştı! 3 kez müebbet talebi
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