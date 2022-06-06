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Giriş Tarihi: 6.6.2022 21:45

Komşusunu tencereyle yaralayan kadına hapis cezası

İHA
Komşusunu tencereyle yaralayan kadına hapis cezası

Adana’da komşusunun yüzüne tencere ile vurup yaralayan kadını mahkeme, "basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi

Adana'nın Çukurova ilçesinde iddiaya göre Filiz Bektik (39), 4 sene önce komşusu F.S. (46) ile güneş enerjisinin akıtması ve tamir edilmemesi nedeniyle tartıştı. Eşiyle birlikte savcılığa giden genç kadın, komşusu hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine iddiaya göre F.S., akrabalarıyla birlikte komşusunun evini basarak genç kadına şiddet uyguladı.

Tekrar 2 komşu karakolluk oldu ancak F.S., 'Ben bir şey yapmadım' diyerek karakoldan geri çıktı. 2 komşu arasında husumet devam ederken, geçen yıl Haziran ayında F.S.'nin oğlu bu sefer de Bektik'e küfür etti. Genç kadın tekrar karakola giderek şikayetçi oldu. 16 Temmuz'da ise Bektik, marketten eve döndüğü sırada apartman girişinde F.S. 'Sen delinin tekisin. Ruh sağlığında yatman lazım kızım' deyip elinde bulunan tencere ile genç kadının yüzüne vurarak yaraladı.



'SİLAHLA KASTEN BASİT YARALAMA' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının yüzünde 2 kesik oluştu ve dikiş atıldı. Ardından Bektik, komşusu hakkında tekrardan şikayetçi oldu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı. İddianamede ise tencere silah sayılarak 'silahla kasten basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık ve müştekinin katılmadığı duruşmada dosya üzerinden inceleme yapıldı. Mahkeme, sanık Fatma S'yi "basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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Komşusunu tencereyle yaralayan kadına hapis cezası
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