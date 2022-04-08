Komşusunu yakıp, gasp ettiği iddia edilen kreş öğretmeni hakim karşısında!

Kan donduran olay Nisan ayında Bağcılar'da yaşanmıştı. Kreş öğretmeni Gözde A.'nın (34) komşusu olan 71 yaşındaki Gülcemal Coşar'ı evinde eşarpla boğmaya çalışıp yaktıktan sonra kolundaki altınları gasp ettiği iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Gözde A.'nın "Yanıcı madde kullanarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Gözde A., maktulün çocukları olan müştekiler Dilek Kurt ve İbrahim Coşar geldi. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

"OLAY GÜNÜ AİLMELE BİRLİKTE EVDEYDİM, MAKTULÜ BEN ÖLDÜRMEDİM"

Tutuklu sanık Gözde A. savunmasında "Hakkımda yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. 2002 yılından beri ben o binada yaşıyorum. Maktulle hiç bir problemim yoktu. Kızı Dilek ile problemim olmuştu. Dilek Kurt'un eşi Mehmet ile benim adım çıkarılmıştı. Hatta benim adımın çıkması sonrasında maktul damadı Mehmet ile birlikte bize sürekli gelip özür diledi. Benim maktulle herhangi bir problemim yoktu. Aksine selamlaşırdık. Dilek sonraki süreçte beni her gördüğünde hakaretlerde tehditlerde bulunurdu. Bunlara rağmen ben karakola şikayette bulunmadım. 20 yıldır o binada oturuyorum kimsenin dairesine gitmediğimi herkes bilir. Zaten gitme imkanım yok, sürekli çalışan biriydim. Faturaları herkesin kapısına bırakıyoruz, yardım amacıyla ben ve birkaç kişi yapıyorduk bunu. Maktulle de yardım amaçlı fatura götürüyordum. Olay günü ailemle birlikte evdeydim. Benim sınavlarım vardı, yatak odasında ders çalışıyordum. Sonra annem bağrışmalar oldu diye seslendi. Sonra polisler evimize geldi. Bana gün içerisinde ne yaptığımı sordular. Polislere saat 15.00 da ekmek almaya gittiğimi sonra da eve geldiğimi söyledim. Bu suçu ben işlemedim. Haberlerde ve gazetelerde psikolojik sorunlarım olduğu söylendi, ama ilaçlık bir şeyimin olmadığını söyledi doktorlar. Psikolojik bir sorunum yok, beratımı isterim. Olayda ismimin verildiğini ben evime gelen polislerden öğrendim. Verilme gerekçesini de bilmiyorum. Ben maktulü öldürmedim, altınlarını da almadım." dedi.

PARMAK İZİ ÇIKMADI

Mahkeme başkanı sanığın sabıkasız olduğunu ve yapılan incelemelerde olay yerinde parmak izinin çıkmadığını belirtti. Sanık avukatı ise "Parmak izleri müvekkilime ait değildir. Bütün deliler toplanmıştır ve müvekkilime ait hiç bir şey çıkmamıştır. Müvekkilim aleyhine ifade veren şahıslar maktulün eltisinin çocuklarıdır. Dosyada soyut beyanlar dışında başka bir şey yok. Müvekkilim aleyhine beyanda bulunan kişiler için HTS kayıtlarını istiyoruz. Sadece soyut beyanlar yüzünden müvekkilim 1 yıldır tutuklu. Bizce soruşturma eksik yürütülmüştür" şeklinde beyanda bulundu.

"ANNEM BENİ ARAYARAK YAKILDIĞINI SÖYLEDİ"

Duruşmada kendisine söz verilen maktulün kızı müşteki Dilek Kurt "O gün 15.40 civarı annem beni aradı, normal bir görüşme yaptık telefonu kapattık. Sonra saat 18-19 arasında annem tekrar aradı. Efendim diye telefonu açtığımda 'Ben yandım kızım' diye söyledi. Ben de olayın şokuyla kızımın odasına gittim, telefonum kapandı. İki dakika sonra yine görüşme yaptık. Anneme kim yaktı çay mı döküldü diye sorduğumda, 'Yok kızım yok beni yaktılar' dedi. Kızım Büşra telefonu elimden alarak anneme 'Ne oldu anneanne kim yaktı' dedi. Annem de 'Gözde yaktı' dedi. Kardeşim İbrahim'i aradım. O daha yakın olduğu için hemen annemin evine gitmesini söyledim. Ben annemi göremedim, vardığımda hastaneye gitmişti. Sanıktan şikayetçiyim. Sanıkla aramızda bir husumet yoktur" dedi.

"ANNEM KOLLARINI KALDIRIP BİLEZİKLERİNİ ALDĞINI VE KENDİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ"

Maktulün oğlu müşteki İbrahim Coşar ise olay günü ablası Dilek Kurt'un kendisini arayarak annesine bakmasını söylediğini ifade ederek "Ben anneme giderken amcamın kızı Hediye'yi de aradım olayı söyledim. Hediyenin eşi beni aradı 'Annen inliyor kapıyı kırayım mı' dedi. Ben de çok yakınım bekle dedim. Çünkü ben çay kahve döküldüğünü düşündüm. Ben anahtarımla kapıyı açtım. Annemin sesi üzerine herkes birikmişti. Annem salonda yerde yatar vaziyette bulunuyordu. Feryat ediyordum, bütün komşular gelmişti. Bir tek sanığın ailesi gelmedi. Pencerelerini dahi açmadılar. Anne ne oldu sana diye sordum 'Yaktılar beni' dedi. Anne kim yaptı neden yaptılar sana bunu dedim. Yere yığılmıştım. 'Gözde yaptı' dedi. Anne Gözde niye yapsın sana bunu diye sordum kollarını kaldırarak bileziklerini aldığını ve tülbentle kendisini boğmaya çalıştığını söyledi. Ben annemi o şekilde görünce şoka girmiştim" dedi.

Tanık olarak dinlenen maktulün torunu Büşra Kurt ifadesinde "Olaydan iki hafta önce anneanneme gitmiştim. Zaten sürekli yatılı kalmaya gidiyordum. Son bir ayda da Gözde'nin gelip gittiğini söylemişti. Fatura bahanesiyle geldiğini söylemişti. O gün yine fatura getirdi. Faturaları aldım kapıyı kapatacaktım tekrar sohbet etmek için bana yöneldi. Benimle ilgili sorular sordu. Sık sık geliyor musun diye sordu. Ne zaman geldin ne zaman gideceksin diye sohbet etmeye çalıştı ben onu eve almadım. Olay günü evimdeyim. Olaydan önce anneannem Gözde'nin eve sürekli kahve, çay içmeye gelip gittiğini söylemişti" dedi.

Tutuklu sanığın annesi tanık Şadiye A. ve babası Ali A. ise ifadelerinde olay gününde kızları Gözde ile birlikte evde olduklarını belirttiler.

"BU SUÇLARI BEN İŞLEMEDİM"

Sanık Gözde A. ise "Tanık Büşra Kurt'un beyanları doğru değil. Maktulün evine girip kahve içip çerez yemem söz konusu bile değildir. Kapıdan Büşra ile konuştuğumda halimi hatırımı sordu ben de ona sordum. Büşra bana 'Ablacım buyur içeri gir" dedi. Ben de ona annenle konuşmuyorum o yüzden içeri gelmem dedim. Ayrıca rahmetli ölmeden 4 gün önce kapımıza gelmiş gözde neden bana hakkını helal etmiyor demiş. Ben söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Bu suçları ben işlemedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet müştekiler Dilek ve İbrahim'in HTS kayıtlarının incelenmesini isteyerek duruşmayı erteledi.