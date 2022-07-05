Haberler Yaşam Haberleri Komşusunu yakıp, gasp ettiği iddia edilen kreş öğretmeni için mütalaa açıklandı!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:51

Komşusunu yakıp, gasp ettiği iddia edilen kreş öğretmeni için mütalaa açıklandı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Komşusunu yakıp, gasp ettiği iddia edilen kreş öğretmeni için mütalaa açıklandı!

İstanbul Bağcılar'da, kreş öğretmeni Gözde A.'nın (34), komşusu Gülcemal Coşar'ı (71) evinde eşarpla boğmaya çalışıp yaktıktan sonra kolundaki altınları gasp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanık Gözde A. savunmasında “Yapmadığım bir şeyden dolayı yargılanıyorum. Maktulü öldüren kişi ben değilim. Gerçek fail dışarda. 1 yıl 2 ay 8 gündür yatıyorum. Yapan her kimse dışarda elini kolunu sallayarak geziyor” diyerek suçlamaları reddetti.

Kan donduran olay geçtiğimiz yıl Nisan ayında Bağcılar'da yaşanmıştı. İddiaya göre kreş öğretmeni Gözde A, komşusu olan 71 yaşındaki Gülcemal Coşar'ı (71) evinde eşarpla boğmaya çalışıp yaktıktan sonra kolundaki altınları gasp etti. Yakılan kadın, tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hazırlanan iddianamede kreş öğretmeninin ayrı ayrı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gözde A. getirildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Orhan Coşar "Gülcemal Coşar, büyük amcamın eşi olur. Biz de orada otuyoruz. Akşam 20.30 gibi olay yerine geldim. Yanımda ağabeyim vardı. Polis bize akşam karanlık olmasından dolayı göremedikleri yerler olabileceğini bu nedenle bizim de çevreye bakmamızı rica etti. Bina çevresini dolaşmaya başladık. Sanığın oturduğu binanın arka çapraz binasının bahçesinde beyaz bir poşet gördük. Elimizle yokladık bilezik tarzı bir şey olduğunu anladık. Poşeti polis açtı" dedi.

"UYANDIĞIMDA KIZ KARDEŞİM EVDEYDİ"

Sanığın ikiz kardeşi olan Halil Gökhan A. da duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık A. beyanında "Evde annem, babam, kardeşim Gözde ve ben kalıyoruz. O gün evde gündüz uyuyordum. Seslere uyandım. Kapıdan baktım. Yanımda Gözde ve annem de vardı. Bağrışma ve kargaşa seslerini duydum. Çay alıp odama geçtim. Ambulans sesi duyunca balkona çıktım. Kerem ağabeyin annesini ambulansa koydular. Uyuduğum için kız kardeşim olay anında evde miydi bilmiyorum. Ama uyandığımda evdeydi" şeklinde konuştu.

"OLAYI TASARLAYARAK MAKTULÜ YAKIP EZİYET ÇEKTİRDİ"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Gülcemal Coşar'ın faturalarının otomatik ödemesi olduğu halde sanığın maktulün evine ara sıra girip çıktığını belirtti. Mütalaada olay günü sanığın maktulün kolunda bulunan bilezikleri yağmalamak maksadıyla maktulün evine girdiği, ilk etapta maktuleyi tülbentle öldürmeye çalıştığı ve kolundaki bilezikleri zorla alarak maktuleyi üzerine yanıcı, yakıcı madde dökerek ateşe verdiği, maktuleyi yanar vaziyette bırakarak bileziklerle olay yerini terk ettiğini bildirdi. Açıklanan mütalaada "Yapılan aramada bileziklerin poşet içerisinde dışarda boşluk alanda bulunduğu, Gülcemal Coşar tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği, Yapılan yargılama ve toplanan tanık ve müşteki beyanları, ATK raporu, kolluk tutanakları gibi deliller ile anlatım doğrultusunda sanığın nitelikli yağma suçunu gizlemek, delillerini ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla olayın öncesinde sanığın maktulün ikametine otomatik ödemesi olduğu halde fatura getirme bahanesiyle aralarında iletişim olmamasına rağmen sürekli girip çıkarak soğukkanlı ve planlı şekilde, suç kararıyla eylem arasında geçen zaman dilimi içeresinde ruhi sükûnete ulaştıktan sonra olayı tasarlayarak ve olay anında maktulü yakıp eziyet çektirerek nitelikli öldürme ve nitelikli yağma suçlarını işlediği sabit görülmekte" ifadeleri yer aldı. Mütalaada sanığın "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"YAPMADIĞIM BİR ŞEYDEN DOLAYI YARGILANIYORUM, MAKTULÜ ÖLDÜREN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Sanık Gözde A. ise esasa ilişkin savunmasında "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Yapmadığım bir şeyden dolayı yargılanıyorum. Her gelen tanık maktulün söylediği ifadeleri dile getiriyor. Maktul yaşamadığı için tabii ki de ispatlayamıyorum. Ancak ben bu suçu işlemedim. Maktulü öldüren kişi ben değilim. Gerçek fail dışarda. 1 yıl 2 ay 8 gündür yatıyorum. Yapan her kimse dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Gülcemal Coşar'ın evinde torunlarının arkadaşının ile parmak izi çıktı. Benim o eve çay kahve içmeye gittiğim söyleniyor, peki niye parmak izim çıkmıyor. Hakkımda hiçbir delil olmadan yargılanıyorum" dedi.

Maktulün kızı Dilek Kurt duruşma salonundan çıkarken sanığa "Cezanı çekeceksin. Benim annem mazlum" diye bağırdı. Oğlu İbrahim Kerem Coşar ise "Senin yatacak yerin yok. Gün ışığı görmeyeceksin" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK Bağkur 2022 emekli zammı ne kadar ve kaç TL oldu? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları temmuz zammıyla netleşti!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
Memur ve emekli zammı ile yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ardından memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı şekilde ne zaman yatacak? 2022 temmuz emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
SON DAKİKA: Emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı belli oldu! Fark 2.680 TL'yi buldu: Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
SON DAKİKA | Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
SON DAKİKA: Terör destekçisi vekil Amineh Kakabaveh İsveç'te kriz çıkardı! "Erdoğan'a boyun eğdiniz"
ARKADAŞINA GÖNDER
Komşusunu yakıp, gasp ettiği iddia edilen kreş öğretmeni için mütalaa açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA