Komşusunu yakıp, gasp ettiği iddia edilen kreş öğretmeni için mütalaa açıklandı!

Kan donduran olay geçtiğimiz yıl Nisan ayında Bağcılar'da yaşanmıştı. İddiaya göre kreş öğretmeni Gözde A, komşusu olan 71 yaşındaki Gülcemal Coşar'ı (71) evinde eşarpla boğmaya çalışıp yaktıktan sonra kolundaki altınları gasp etti. Yakılan kadın, tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hazırlanan iddianamede kreş öğretmeninin ayrı ayrı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gözde A. getirildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Orhan Coşar "Gülcemal Coşar, büyük amcamın eşi olur. Biz de orada otuyoruz. Akşam 20.30 gibi olay yerine geldim. Yanımda ağabeyim vardı. Polis bize akşam karanlık olmasından dolayı göremedikleri yerler olabileceğini bu nedenle bizim de çevreye bakmamızı rica etti. Bina çevresini dolaşmaya başladık. Sanığın oturduğu binanın arka çapraz binasının bahçesinde beyaz bir poşet gördük. Elimizle yokladık bilezik tarzı bir şey olduğunu anladık. Poşeti polis açtı" dedi.

"UYANDIĞIMDA KIZ KARDEŞİM EVDEYDİ"

Sanığın ikiz kardeşi olan Halil Gökhan A. da duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık A. beyanında "Evde annem, babam, kardeşim Gözde ve ben kalıyoruz. O gün evde gündüz uyuyordum. Seslere uyandım. Kapıdan baktım. Yanımda Gözde ve annem de vardı. Bağrışma ve kargaşa seslerini duydum. Çay alıp odama geçtim. Ambulans sesi duyunca balkona çıktım. Kerem ağabeyin annesini ambulansa koydular. Uyuduğum için kız kardeşim olay anında evde miydi bilmiyorum. Ama uyandığımda evdeydi" şeklinde konuştu.

"OLAYI TASARLAYARAK MAKTULÜ YAKIP EZİYET ÇEKTİRDİ"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Gülcemal Coşar'ın faturalarının otomatik ödemesi olduğu halde sanığın maktulün evine ara sıra girip çıktığını belirtti. Mütalaada olay günü sanığın maktulün kolunda bulunan bilezikleri yağmalamak maksadıyla maktulün evine girdiği, ilk etapta maktuleyi tülbentle öldürmeye çalıştığı ve kolundaki bilezikleri zorla alarak maktuleyi üzerine yanıcı, yakıcı madde dökerek ateşe verdiği, maktuleyi yanar vaziyette bırakarak bileziklerle olay yerini terk ettiğini bildirdi. Açıklanan mütalaada "Yapılan aramada bileziklerin poşet içerisinde dışarda boşluk alanda bulunduğu, Gülcemal Coşar tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği, Yapılan yargılama ve toplanan tanık ve müşteki beyanları, ATK raporu, kolluk tutanakları gibi deliller ile anlatım doğrultusunda sanığın nitelikli yağma suçunu gizlemek, delillerini ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla olayın öncesinde sanığın maktulün ikametine otomatik ödemesi olduğu halde fatura getirme bahanesiyle aralarında iletişim olmamasına rağmen sürekli girip çıkarak soğukkanlı ve planlı şekilde, suç kararıyla eylem arasında geçen zaman dilimi içeresinde ruhi sükûnete ulaştıktan sonra olayı tasarlayarak ve olay anında maktulü yakıp eziyet çektirerek nitelikli öldürme ve nitelikli yağma suçlarını işlediği sabit görülmekte" ifadeleri yer aldı. Mütalaada sanığın "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"YAPMADIĞIM BİR ŞEYDEN DOLAYI YARGILANIYORUM, MAKTULÜ ÖLDÜREN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Sanık Gözde A. ise esasa ilişkin savunmasında "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Yapmadığım bir şeyden dolayı yargılanıyorum. Her gelen tanık maktulün söylediği ifadeleri dile getiriyor. Maktul yaşamadığı için tabii ki de ispatlayamıyorum. Ancak ben bu suçu işlemedim. Maktulü öldüren kişi ben değilim. Gerçek fail dışarda. 1 yıl 2 ay 8 gündür yatıyorum. Yapan her kimse dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Gülcemal Coşar'ın evinde torunlarının arkadaşının ile parmak izi çıktı. Benim o eve çay kahve içmeye gittiğim söyleniyor, peki niye parmak izim çıkmıyor. Hakkımda hiçbir delil olmadan yargılanıyorum" dedi.

Maktulün kızı Dilek Kurt duruşma salonundan çıkarken sanığa "Cezanı çekeceksin. Benim annem mazlum" diye bağırdı. Oğlu İbrahim Kerem Coşar ise "Senin yatacak yerin yok. Gün ışığı görmeyeceksin" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.