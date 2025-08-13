Komşusunun altınlarını çaldı, satıp sıfır araba aldı

Samsun Atakum'da evde sakladıkları ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark eden Enes B. (33) ile eşi Özge B. (33), 5 Ağustosta polise başvurdu. Çift, en son 20 Temmuz'da altınları kontrol ettiklerini ve 28 Temmuz'a kadar da evde olmadıklarını söyleyerek hırsızın eve bu tarihlerde girmiş olabileceğini söyledi. Polis araştırmasında hırsızlığı aynı apartmanda müştekilerin yakın komşusu olan N.G.'nin (26) yaptığını belirlendi. Şüphelinin evin yedek anahtarını kopyalattığı ve eve girerek ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan altınların bir kısmı ele geçirilirken, kalan altınlarla 1 milyon 300 bin liraya sıfır bir araç aldığı ortaya çıktı.