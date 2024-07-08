Komşuya hakarete para cezası

İstanbul Kadıköy'de işadamı İbrahim Şener, 40 yıldır Yeldeğirmeni semtinde bulunan 150 yıllık 2 katlı tarihi bir evde yaşıyordu. Geçen yıl nisan ayında bir akşam komşusu Sevim İşler tarafından dışarıya çağırılan iş adamı Şener, komşusunun küfür ve hakaretleriyle karşılaştı. Restore ettirdiği evinden başka bir yere taşınan Şener, suç duyurusunda bulundu. İşler hakkında "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Mahkeme, hakaretlerle Şener'in şeref, onur ve saygınlığını rencide ettiği gerekçesiyle Sevim İşler hakkında 2 bin 340 lira adli para cezasına hükmetti.