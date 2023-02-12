Kömür için değil ömür için

Bartın Amasra'da geçen yıl 14 Ekim'de 42 madencinin yaşamını yitirdiği faciadan yaralı kurtulan maden işçisi Anıl Yılmaz kendi acısını unutup depremzedeler için yardıma koştu.Elbistan depremi ile birlikte Bartın Valiliği tarafından oluşturulan ekipte gönüllü yer aldığını belirten maden işçisi Yılmaz "14 Ekim'deki maden faciasında yaralanan işçilerden biriyim. O faciadan kurtulduktan sonra böyle büyük bir depremle yüzleşen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine yardıma geldik. Burada gece gündüz enkazlarda arama tarama çalışması yaparak yaralı ya da hayatını kaybedenleri enkazdan çıkarıyoruz. Bizim şu anda Elbistan'da yaptığımız tahkimat kömür için değil ömür içindir" dedi.