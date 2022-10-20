Kömür karası kıyafetlerini annesinden gizli yıkardı! Dedesinin emekli olduğu ocakta şehit oldu

Berkay Kesim henüz 25 yaşındaydı. Bartın'ın Epçiler Köyü'nde babaannesinin evinde büyümüştü. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Bartın Üniversitesi'nde Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nü kazandı. Üniversite eğitimini sürdürdüğü günlerde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na başvuruda bulundu, 2019'da işe başladı.

ŞEHİT OLACAĞINI GÖRDÜ

Maden ocağındaki ağır şartlar nedeniyle okul ve işi aynı anda yürütemeyen genç Berkay, üniversite kaydını askıya aldı. Maden ocağındaki 4. yılının sonunda askere gitmeye hazırlanmaya başladı. Rüyalarında sıkça "şehit olacağını" görür olmuştu. Rüyalarını anlattığı annesinin yüreğine endişe yer etti, oğlunun askere gitmesini istemedi. Genç Berkay, ikna edemediği annesinin gönlünü kırmamak için bedelli askerliğe başvurdu. Maden ocağında yerin yüzlerce metre altında çalışarak kazandığı parasını biriktirmeye başladı. Kaderine şehitlik yazılan Berkay Kesim, patlamada 41 arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

İŞ KIYAFETLERİNİ ANNESİNDEN GİZLİ YIKARDI

Maden ocağının en genç şehitlerinden olan Berkay Kesim'in hikayesini gözüyaşlı babaannesi 70 yaşındaki Fatma Kesim anlattı. Al bayraklarla donattığı evinin bahçesinde SABAH'a konuşan Fatma Nine "Berkay'ın dedesi, eşim Ali Kesim de ömrünü o maden ocağında harcadı. Birçok iş kazası geçirdi. Kızım da bu yüzden Berkay'ın madende çalışmasını hiç istemiyordu. Berkay annesini üzmemek için madende çalıştığı kömür karası kıyafetlerini annesinden gizlice kendi başına yıkardı. Annesi o kömür karası kıyafetleri görünce kendi babasını hatırlardı. Berkay dedesinin emekli olduğu maden ocağında şehit oldu, dedesinin yanına gitti" dedi.

ŞEHİT OLACAĞIM DERDİ

Fatma Kesim "Berkay vatan borcunu ödemeye hazırlandıkça şehit olacağım diyordu. Öyle rüyalar görüyordu. Bize de anlattı. Annesinin istemediği bir işte çalışıyordu, bir de şehit olacağı rüyalar görünce annesi askerlik yapmasını istemedi. Bedelli askerliğe başvurmuştu, onun için para biriktiriyordu. Ya askerde, ya maden ocağında... Kaderinde şehitlik varmış" diye konuştu.

KEDİLERİ YETİM KALDI

Berkay'ın köydeki kimsesiz kedilerin bakımını üstlendiğini söyleyen Fatma ninesi "Yaralı bir kediyi ameliyat ettirip evine almıştı. Onu iyileştirip bakıyordu. Köyümüzdeki kedileri de sürekli besliyordu. Şimdi hepsi yetim kaldı. Canım Berkay'ım kalbi çok güzel bir delikanlıydı. Onu hangi ihmal bizden aldıysa araştırılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.