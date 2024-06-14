Kömürle çalışan termik santrallerin işverenlerinden TÜRK-İŞ’e ziyaret

Yerli kömürden elektrik üreten termik santrallerin işverenleri, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

TES-İŞ Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu'nun ev sahipliğindeki ziyarette, enerji sektöründeki son gelişmeler görüşüldü.

Kömürle çalışan termik santrallerin işverenleri adına ziyarette, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, IC İçtaş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bayar, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, Çelikler Holding Enerji Koordinatörü Hakan Tutuş, YK Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Dinç, Bereket Holding-ÇATES Mali İşler Direktörü Ahmet Ersoy Önal, ODAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kemal Kazancı ve SSS Yıldızlar Holding Enerji Koordinatörü Sezai Turan yer aldı.

Görüşmeye, Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de katıldı.

"SANTRALLERDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNİ DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'de geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 36,6'sının kömürden sağlandığına dikkati çekerek, yerli kömürün hem elektrik üretimi hem istihdam hem de ülkenin doğal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yerli kömürden elektrik üreten santrallerin yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Kabaloğlu, bu çalışanların yaklaşık 30 bininin sendikalı olduğunu kaydetti.

Fosil yakıtlarda dışa bağımlı olan Türkiye için yerli kömürün ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Kabaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli kömür ile çalışan santrallerimizin sorunu, ülkemiz için enerji arz güvenliği sorunu demektir. Termik santrallerde yaşanan mali kriz, istihdam üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Üyelerimizin işi, Türkiye ekonomisinin önemli değeri ve bulunduğu bölgelerde halkın geçim kaynağı olan termik santrallerin, faaliyetlerine devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, elektrik üretim sürecinin kesintisiz sürmesi ve yönetilmesi noktasında yerli kömür kaynaklı elektrik santrallerinin sorunlarına yönelik çözüm önerilerimizi ve santrallerde çalışan binlerce üyemizin ve ailelerinin taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."