Kömürlükte arkadaşının cesedi parçalayan 79’luk katile müebbet hapis cezası

İstanbul Fatih'te hakkında 26 Ekim 2022'de kayıp ihbarı çıkarılan 65 yaşındaki Celal H.'nin cesedi 31 Ekim 2022'de bir apartmanın kömürlüğünde parçalanmış halde bulunmuştu. Olayla ilişkin yürütülen soruşturma kapsamda 79 yaşındaki şüpheli Sitrak Kaplan hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"KAFAM GİTTİ" SAVUNMASI

İddianamede, Celal H.'nin en son sanık 79 yaşındaki Sitrak Kaplan ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun yer aldı. Kaplan, Celal H.'nin yere yığıldığını, öldüğünü anlayınca cesedi parçaladığını ileri sürmüştü. Sitrak Kaplan geçtiğimiz celse savunmasında, "Valla hiçbir şey hatırlamıyorum. Psikolojim bozuldu. Kafam gitti. O kadar basit" demişti. Kaplan'ın ailesi tanıklık yapmak istemediklerini belirterek tanıklıktan çekilmişti. Müşteki avukatı ise üçüncü kişinin olabileceği şüphesine dikkat çekmişti.

SANIĞIN DAMADI TANIK OLARAK DİNLENDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sitrak Kaplan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmaya katıldı. Duruşmada Sitrak Kaplan'ın damadı İbrahim Kaya tanık olarak dinlendi. Kaya, 30 Ekim'de kayınpederinin evine gittiğini ve merdivenlerde polislerle karşılaştığını, bodrum 4 polisle gittiklerini fakat cesedi bulamadıklarını ifade etti.

MÜTALAA YENİLENDİ

Duruşma savcısı mütalaada, sanığın üzerine atılı "Nitelikli Hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını, sanığın maktulü kesici aletle vücudunun çok sayıda yerine vurarak canavarca hisle öldürdüğünü ve sonrasında cesedi dört parçaya ayırdığını belirterek "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

"MÜVEKKİL 79 YAŞINDA TIRSAK BİR ADAMDIR"

Mütalaaya karşı sözü sorulan Sitrak Kaplan, "Diyecek bir şeyim yok. Konuşamıyorum. Öyle bir şey yok" dedi. Sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Müvekkil 79 yaşında tırsak bir adamdır. Akıl sağlığı yerinde değildir. Aynı zamanda engelli biridir. Ne sorarsanız 'Allah razı olsun' diyebilir. Cinayeti işlemeye fiziksel yapısı müsait değildir" diyerek sanığın beraatın talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Son sözü sorulan Kaplan, "İtiraz ediyorum. Hiç halim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanığa "Kasten öldürme" suçundan indirim uygulamaksızın müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, sanığın üzerine atılı "Nitelikli Hırsızlık" suçunun işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beraatına hükmetti.