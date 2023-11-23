Kömürlükte arkadaşının cesedi parçalayan 79’luk katilin davasında mütalaa

İstanbul Fatih'te hakkında 26 Ekim 2022'de kayıp ihbarı çıkarılan 65 yaşındaki Celal H.'nin cesedi 31 Ekim 2022'de bir apartmanın kömürlüğünde parçalanmış halde bulunmuştu. Olayla ilişkin yürütülen soruşturma kapsamda 79 yaşındaki şüpheli Sitrak Kaplan hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"KAFAM GİTTİ" SAVUNMASI

İddianamede, Celal H.'nin en son sanık 79 yaşındaki Sitrak Kaplan ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun yer aldı. Kaplan, Celal H.'nin yere yığıldığını, öldüğünü anlayınca cesedi parçaladığını ileri sürmüştü. Sitrak Kaplan geçtiğimiz celse savunmasında, "Valla hiçbir şey hatırlamıyorum. Psikolojim bozuldu. Kafam gitti. O kadar basit" demişti. Kaplan'ın ailesi tanıklık yapmak istemediklerini belirterek tanıklıktan çekilmişti. Müşteki avukatı ise üçüncü kişinin olabileceği şüphesine dikkat çekmişti.

TELEFONUN DİĞER UCUNDAKİ KİŞİ TANIK OLDU

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sitrak Kaplan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmaya katıldı. Duruşmada, BTK kayıtlarında yer alan 25 Ekim 2022'de sanık ile 25 dakikalık telefon görüşmesi olan Mahzuni E., tanık olarak dinlendi.

"AŞIRI PANİK İÇERİSİNDEYDİ"

Tanık Mahzuni E., diş problemi olduğu için Aksaray tarafına gittiğini, parka otururken sanık ile tesadüfen tanıştığını söyledi. Sanığın kendisine dişçi tanıdığı olduğunu ve yardımcı olacağını söylediğini belirten tanık, "Sitrak, ne yapıyorsun tarzında telefon açıyordu. Kendisinin erkeklere cinsel eğilimiyle alakalı şüphelerim olmadı. Celal H.'den hiç bahsetmedi" dedi. 25 Ekim 2022'de sanığın telaş içerisinde kendisini aradığını, ağlamaklı konuştuğunu anlatan tanık, "Bir kalp krizinden bahsetti. Dinledim. Ne demek istiyorsun, neden arıyorsun tarzında konuştum. Duraklayarak konuşuyordu. Aşırı bir panik içerisindeydi. Konuşmalarından rahatsız oluyordum. Sonra kendisinden uzaklaştım" dedi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Söz verilen sanık Sitrak Kaplan, "Hayatımdan her şey silindi. Kafam silinmiş. Mahzuni'yi tanımıyorum. Ben kendimi bile tanımıyorum" dedi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanığın üzerine atılı 'Hırsızlık' suçu kapsamında şüpheler olduğunu, "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesini göz önünde bulundurarak beraatına, 'Kasten öldürme' suçu yönünden ise sanığın maktulü kesici aletle vücudunun çok sayıda yerine vurarak canavarca hisle öldürdüğünü ve sonrasında cesedi dört parçaya ayırdığını belirterek müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

ERTELENDİ

Taraf avukatları süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması üzerine süre vererek duruşmayı erteledi.