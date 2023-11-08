Kömürlükte arkadaşının cesedini parçalayan 79’luk katilin ailesi tanıklık yapmayı reddetti

İstanbul Fatih'te hakkında kayıp ihbarı bulunan 65 yaşındaki Celal H.'nin cesedi 31 Ekim 2022'de bir apartmanın kömürlüğünde parçalanmış halde bulunmuştu. Olayla ilişkin yürütülen soruşturma kapsamda 79 yaşındaki şüpheli Sitrak Kaplan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"KAFAM GİTTİ" SAVUNMASI

İddianamede, Celal H.'nin en son sanık 79 yaşındaki Sitrak Kaplan ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun yer aldı. Kaplan, Celal H.'nin yere yığıldığını, öldüğünü anlayınca cesedi parçaladığını ileri sürmüştü. Sitrak Kaplan geçtiğimiz celse savunmasını gerçekleştirmişti. Yaşlı adam savunmasında, Kaplan savunmasına, "Valla hiçbir şey hatırlamıyorum. Psikolojim bozuldu. Kafam gitti. O kadar basit" demişti. Müşteki avukatın talebi üzerine mahkeme, sanığın eşi ve çocuklarının tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sitrak Kaplan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya taraf avukatları ve Celal H.'nin kızı da katıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kayıtları incelenen Celal H. ve Sitrak Kaplan'ın kayıp başvurusundan bir gün önce 25 Ekim'de 2 defa olmak üzere yaklaşık 1 dakika konuşma yaptıkları ortaya çıktı. Öte yandan Ekim 2022 ayı içesinde 14 günlük süre boyunca sanık ve maktul arasında yapılan 12 telefon görüşmesinde yaklaşık 1 saat 16 dakikalık konuşma tespit edildi.

SANIĞIN 25 DAKİKALIK KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Tanık olarak ifade vermek üzere gelen Sitrak Kaplan'ın eşi ve çocukları tanıklık yapmak istemediklerini söyleyerek tanıklıktan çekildiler. Söz verilen Celal H.'nin kızı müşteki, "Araştırılsın olayın bu adamı yapıştığına inanmıyorum" dedi. Müşteki avukat Yunus Aldanmaz, tanıkların yasal hakları doğrultusunda çekildiklerini belirterek, "Olay günü Celal H. ile yapılan telefon görüşmesi sonrası sanık, Mahzuni E. ile 25 dakikalık bir görüşme yapıyor" diyerek şahsın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ ŞÜPHESİNE BİR KEZ DAHA DEĞİNİLDİ

Avukat Yunus Aldanmaz, "Maktulün üzerinde aile bireylerine ait doku örneği olup olmadığına dair test yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda aile bireylerinin olay yerinden sinyalleri var mı yok mu araştırılsın istiyoruz" dedi. Müşteki avukatı üçüncü bir kişinin olma ihtimaline değinerek sanığın tutukluluk halinin devamın talep etti.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Sanık avukatı ise, Sitrak Kaplan ile sağlıklı bir iletişim kuramadıklarını ve üçüncü bir kişinin olma ihtimaline katıldıklarını belirterek sanığın elektronik kelepçe ile tahliyesini talep etti. Sanık Sitrak Kaplan, "Ben kendimi kaybettim. Diyeceğim hiçbir şey yok" dedi. Mahkeme, BTK kayıtlarında yer alan sanık ile telefon görüşmesi olan Mahzuni E.'nin bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine, diğer taleplerin ise reddine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.