Konak Belediyesi’nde TİS krizi! Sodemsen’den teklif gelmeyince sendika masayı terk etti

İzmir Büyükşehir Buca, Gaziemir, Karabağlar derken bir anlaşmazlık haberi de CHP'li Konak Belediyesinden geldi. Konak Belediyesine bağlı Merbel Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında bir süredir devam eden TİS süreci tıkanma noktasına geldi. Önceki gün 5. kez bir araya gelen taraflar arasında yine anlaşma sağlanamadı. Sodemsen'i ciddiyetsizlikle suçlayan sendika görüşme masasından kalktı.

SENDİKA BAŞKAN MUTLU'YA 'SÜRECE DAHİL OL' ÇAĞRISI YAPTI

60 günlük sürecin sona ermesine rağmen işveren tarafının halen daha maaş artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin bir teklifte bulunmadığını dolayısı ile de bir ilerleme kaydedilemediğini belirten sendika görüşme masasından kalktı. Sendika, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya 'TİS sürecine dahil ol' çağrısında bulundu.

NEZAKETEN DAHİ OLSA MASAYA MAAŞ ARTIŞLARI İLE İLGİLİ BİR ORAN SUNMADILAR

Yaşanan şok gelişme sonrası DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Yönetimi üyelerine SMS mesajı atarak bilgilendirme yaptı. Sendika tarafından atılan mesajda: "Değerli Mer-Bel Emekçileri, 11. dönem toplu sözleşme görüşmelerimizin beşinci oturumunu bugün gerçekleştirdik. Beşinci görüşmemizde ilk 60 günlük sürenin dolmasına 5 gün kalmasına rağmen paraya tekabül eden maddeleri sürekli gündemde bırakma iradesi ile Sodemsen'in masaya gelmesine karşılık sendika olarak işvereni ciddiyete davet edip masadan kalktık. Sodemsen'e 11. Dönem toplu sözleşme yapan bir işyeri olduğumuzu ilk 60 günün bitip arabuluculuk sürecine başlarken nezaketen bile olsa bir oran ile masaya gelmediğini hatırlattık. Biz toplu sözleşme iradesini masada bitirmek için ilk günden beri bu hassasiyetle yanaşırken, Sodemsen'in bu oyalayıcı tavrının her geçen gün zorlaşan yaşam koşullarında ücretlerimizin alım gücünün düştüğünü, sözleşme masasına daha ciddiyetle gelmelerini ve sürecin daha fazla belirsizlik ile gitmesinin huzursuzluğa sebep verdiğini ve bir an önce Belediye yönetiminin görüşmelere girip inisiyatif almasını isteyerek toplantıdan ayrıldık." İfadelerine yer verildi. Şimdi tüm gözler önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesi planlanan 6. Toplantıya çevrildi. Bu toplantıdan da sonuç alınamaması halinde sendikanın Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya seslerini duyurabilmek için bir takım eylemleri hayata geçirebileceği belirtildi.