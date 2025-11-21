Konak’ta ’yıkım’ gerginliği: Binanın çatısına çıktı!

İzmir Buca ilçesi Ufuk mahallesi ile Bornova ilçesinin Çamkule mahalleleri arasında yapımına 2018 yılında başlanan ve 2026 yılında hizmete açılması planlanan Onat Tüneli inşaatı esnasında Atamer Mahallesi'ndeki bazı evlerde kaymalar ve çatlaklar oluştu.

ARBEDE ÇIKTI

Zabıta ekiplerinin bir evin kapısını balyozla kırarak yıkım işlemine başlamak istemesiyle binada ikamet eden kişiler ile ekipler arasında tartışma çıktı, mahallenin diğer sakinlerinin de müdahalesiyle olay kavgaya dönüştü.

ORTAM GERİLDİ

Hasar gören evlerin yıkımı için Atamer Mahallesi'ne giden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine mahalleli tepki gösterdi. Çıkan tartışmalar esnasında fenalaşan kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

ÇATIYA ÇIKTI YIKIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Evini boşaltmak istemeyen bazı vatandaşlar, çatıya çıkarak eşyaları sokağa fırlattı.

İZBB GENEL SEKRETERİ YILDIRIM MAHALLEYE GELDİ

Öte yandan tartışmanın büyümesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım mahalleye gelerek vatandaşlarla görüştü.Mahalle sakinlerinin şikayet ve taleplerini dinleyen Yıldırım, bölgedeki hasar tespit süreci ve tahliye işlemlerine ilişkin bilgi aldı. Kendisine iletilen sorunları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a aktaracağını belirten Yıldırım, sürecin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Yıldırım, görüşmenin ardından zabıta ekipleriyle bölgeden ayrıldı.