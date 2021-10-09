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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne

Batman’dan İstanbul’a göç eden 7 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Beyza ailesine destek olmak için yazları konfeksiyon atölyesinde çalışıyor. Spor yöneticiliği bölümünde okuyan Türeli merak saldığı wushu sporunda Avrupa’da derece aldı

Esenler Genç Yetenek Projesi kapsamında eğitim alan ve Ashihara Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğe ulaşan wushu sporcusu Beyza Türeli'nin hikâyesi tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve 3 kez İstanbul birinciliği elde eden Batmanlı Türeli'nin konfeksiyon atölyesinden başlayıp, şampiyonluk kürsüsüne uzanan öyküsü tüm genç sporculara ilham kaynağı. Genç kızlara seslenen Türeli "Hiçbir zaman pes etmesinler, zorlandıkları zamanlarda ise hedeflerini gözlerinin önüne getirsinler, mücadeleyi bırakmasınlar, başarı muhakkak gelecektir" dedi.



Okullar tatil olduğunda üç ay boyunca konfeksiyon atölyesinde çalıştığını anlatan Türeli "Yorgunluğumu dinlemeden iş çıkışı hemen spor salonuna gidip antrenmanımı yapıyordum. Biz 7 kardeş olduğumuz için maddi açıdan sıkıntılarımız da oldu ancak hocam Erkan Apaydın bu konuda bana çok yardımcı oldu. Ailem çok istemiyordu ancak başarılı sonuçlar aldıktan sonra tepki gösteren herkes beni desteklemeye başladı" diye konuştu.
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Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne
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