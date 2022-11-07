Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi?

Konferans Ligi kura çekimi bugün İsviçre'de yapılacak. Trabzonspor'un rakibi belli olacakken, Sivasspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri de eşleşmiş olacak. UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimi canlı olarak yayımlanacakken, gözler Trabzonspor'da. Sporseverler, UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda? Konferans ligi kuraları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...