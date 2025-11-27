KONFERANS LİGİ PUAN TABLOSU 2025-2026: Samsunspor kaçıncı sırada, lider mi, kaç puanı var?

UEFA Konferans Ligi'nde uygulanan yeni formatta heyecan dolu Lig Aşaması mücadeleleri devam ediyor. Ülkemizi başarıyla temsil eden Samsunspor, geride kalan ilk 3 karşılaşmada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Bugün, İzlanda deplasmanında Breidablik'e konuk olacak olan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmadan alacağı 3 puanla puanını artırmayı ve üst tura yükselmeyi büyük ölçüde garantilemeyi hedefliyor. Maç öncesinde, UEFA Konferans Ligi Puan Durumu ve Samsunspor'un bu geniş tablodaki sıralaması hakkındaki tüm detaylar şöyle: