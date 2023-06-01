Haberler Yaşam Haberleri Konforlu ulaşım için Büyükşehir yollarda
Giriş Tarihi: 2.6.2023

Konforlu ulaşım için Büyükşehir yollarda

Konforlu ulaşım için Büyükşehir yollarda
Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfaltlama sezonuna hızlı başladı. İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin kesintiye uğramaması için çalışmalar gece boyu sürdürülüyor. Osmangazi İlçesi'nde pazar günleri semt pazarı kurulan Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin asfaltı da gece boyu devam eden çalışmalarla sil baştan yenileniyor. Toplam 1200 metre uzunluğundaki cadde, 1800 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getiriliyor. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Leman Dergisi'nden yeni kalkışma iması! Gezi ihanetinden övgüyle söz ettiler
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu hezimetin faturasını kendisinden başka herkese kesti: Tüm CHP MYK üyeleri istifa etti
Ekrem İmamoğlu deprem paralarını yandaşa aktarmış! Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı: Reklam için 908 milyon harcandı
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz canlı yayında duyurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ankara'da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş'ın harcadığı rakam dudak uçuklattı
İngiltere'de marketler 'alarm' verdi: 45 yılın zirvesine çıktı! Hırsızlık olayları patlama yaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Konforlu ulaşım için Büyükşehir yollarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA