Konforlu ulaşım için Büyükşehir yollarda

Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfaltlama sezonuna hızlı başladı. İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin kesintiye uğramaması için çalışmalar gece boyu sürdürülüyor. Osmangazi İlçesi'nde pazar günleri semt pazarı kurulan Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin asfaltı da gece boyu devam eden çalışmalarla sil baştan yenileniyor. Toplam 1200 metre uzunluğundaki cadde, 1800 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getiriliyor. İHA