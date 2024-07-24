Kongre delegelerinin torunları buluştu

105. Yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresi etkinliklerine delegelerin torunlarının buluşması damga vurdu. 23 Temmuz Erzurum Kongresi delegelerinin torunları Erzurum'da bir araya geldi. 105 yıl önce dedelerinin yaktığı kurtuluş meşalesinin ateşlendiği kadim şehre gelen delege torunları, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da katıldı. İHA