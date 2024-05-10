Konkordato Çetesi’ne baskın… 200 milyon lira haksız kazanç elde etmişler

"Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları kapsamındaki operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara göre bir çete; liderleri Mustafa A. koordinesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketle aynı isim ve aynı faaliyet alanında yurt dışında yeni paralel şirketler kurdu. Türkiye'de çek karşılığı piyasadan mal, bankalardan da art arda kredi çekerek yaklaşık 200 milyon lira haksız kazanç elde eden çete, sağladığı haksız kazancı alacaklılarından kaçırmak için rüşvet karşılığı sahte bağımsız denetim raporu ve konkordato (İflas) makul güvence raporu aldı.

PARALARI YURT DIŞINA AKTARDILAR

Rüşvet karşılığında örgüt üyesi bağımsız denetçi Cem T.'den temin edilen sahte raporlarla mahkemeler yanıltıldı ve usulsüz konkordatolar ilan edildi. Çete, kamunun finansal problem yaşayan şirketleri ekonomiye kazandırmak adına uyguladığı destekleyici hükümleri suiistimal ederek çok sayıda gerçek ve tüzel kişiyi dolandırdı. Çete üyeleri elde ettikleri haksız kazancı muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurt dışında kurdukları paralel şirketlere aktardı. Farklı ülkelerde aynı isim ve faaliyet alanında paralel şirketler kuran çete üyelerinin ülkemizde dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancı yurt dışına kaçırdıkları saptandı. İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'nde maddi değeri 30 milyon lira olan bir gayrimenkulün çete lideri tarafından 5'te bir karşılığı beş milyon liraya farklı bir örgüt üyesine devredilerek muvazaalı satış yapıldığı da tespit edildi.

MAHKEMELERDE OY KULLANMIŞLAR

Çete liderinin diğer çete üyelerinin adına kayıtlı olan araçlarla gezdiği, gayrimenkullerini de onların adına tescil ettirdiği belirlendi. Çete üyelerinin, çete liderinin talimatları doğrultusunda sahte alacaklı rolüne bürünerek mahkemelerde oy kullandıkları, bazı çete üyelerinin alacaklıları silahla tehdit ettiği saptandı. Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde usulsüz konkordatoya dayanak teşkil eden sahte raporlarda 17 ayrı başlıkta usulsüzlük tespit edildi. Söz konusu usulsüzlüklerde 96 mevzuat hükmüne aykırılık olduğu tespit edildi. Faaliyetleri iptal edilen bağımsız denetim yetkilisi ile idari para cezası kesilen bağımsız denetim firmasının mütemadiyen maddi menfaat karşılığı sahte rapor hazırladıkları da belirlendi.

SEKİZ ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 1'i bağımsız denetçi, 1'i emekli askeri personel iki şüphelinin de yer aldığı toplamda sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; iki silah, 137 mermi, bin 650 sayfa doküman, dokuz dijital materyal, sahte raporla alınmış usulsüz konkordatoya ilişkin belgelerin yer aldığı bir harici bellek ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çete lideri Mustafa A, "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer çete üyeleri de serbest bırakıldı.