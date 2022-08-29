Konserde 5 kişiyi yaralamıştı, gözaltına alındı

Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Hasbahçe Mesire Alanı'nda dün saat 21.30 sıralarında Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 3 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı iki polis memuru yakalamak istedi. Şahıs kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.

ARABA GASP EDİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.'nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı. Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Olay sonucunda durdurulan aracın içerisindeki saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı.

5 KİŞİYİ YARALADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılan polis memuru T.K.'nın ise göğsüne dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.'nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 3 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

"ANNEME ABLAMA SALDIRDILAR"

Gözaltına alınan bıçaklı saldırgan Hakan Durmaz (29) Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin ilk ifadesinde; "Annem ve ablama saldırdılar. Bende dikkati üzerime çekip onları korumak istedim" dediği iddia edildi. Şüpheliye "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama", suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. 38 suç kaydı olan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.