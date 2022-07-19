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Giriş Tarihi: 19.7.2022

Konserde şüpheli ölüm

Bayram tatilinde erkek arkadaşıyla Hatay’dan İstanbul’a gelen Çağla Alara Pınarcı, gittikleri konserde fenalaşarak can verdi. Arkadaşı kaçtı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Konserde şüpheli ölüm
Hatay İskenderun'da yaşayan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı, arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatilinde İstanbul'a gezmeye geldi.
İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen ikili, Cumartesi günü de Harbiye Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen konsere katıldı. Geceye son derece mutlu başlayan ve müziğin ritmiyle eğlenen Çağla, ilerleyen saatlerde bir anda fenalaştı. Arkadaşı hemen 112 Acil Sağlık Servisi'ni arayıp yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Ö.B. ise Çağla'nın ölüm haberini aldıktan sonra hastaneden çıkıp ortadan kayboldu. Polis ekipleri şüpheli ölümün ardından Çağla Alara Pınarcı'nın fenalaştığı yerde incelemelerde bulunurken, kayıplara karışan Mehmet Ö.B.'nin de arandığı öğrenildi.
Çağla'nın ailesi, İskenderun'da yaşadıklarını ve kızlarının erkek arkadaşıyla İstanbul'a gezmeye gittiğini söyledi. Çağla'nın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.

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Konserde şüpheli ölüm
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