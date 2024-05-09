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Giriş Tarihi: 9.5.2024 23:49

Konsere giden gençlere bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Samsun'da rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine giden gençlerin tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı olayda 2 kişi yaralandı

İHA
Konsere giden gençlere bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Olay, Canik ilçesi Doğupark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö. (19) ve Alper E. (19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Kanlar içinde kalan Burak Ö. ve Alper E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sırasında yaralı gençlerin yanında bulunan arkadaşları, konsere giderken parkın içinde "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.

Polis saldırganların kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Konsere giden gençlere bıçaklı saldırı: 2 yaralı
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