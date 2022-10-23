Haberler Yaşam Haberleri Konserve kutusuna ateş etti komşusunu vurdu
Giriş Tarihi: 24.10.2022

Konserve kutusuna ateş etti komşusunu vurdu

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Konserve kutusuna ateş etti komşusunu vurdu
Karabük'te, havalı tüfekle duvarın üzerindeki hedefe ateş eden 14 yaşındaki V.G., komşusunun ölümüne neden oldu. Olay geçtiğimiz gece merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre V.G.(14) isimli çocuk arkadaşlarıyla duvarın üzerine koydukları konserve kutusuna havalı tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar olay yerinden geçen V.G.'nin komşusu Hüseyin Ulus'a isabet etti. Yere yığılan Ulus'u gören V.G. korktuğu için olay yerinden kaçarak tüfeği evinin bahçesine sakladı. Kanlar içerisinde kalan Ulus, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ulus, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. V.G. gözaltına alınırken, sakladığı silah da bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan zehir zemberek sözler! "Ali Palabıyık operasyon için gönderilmiş"
SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
Son dakika: Silivri’de polislere alçak saldırı: Komiser yardımcısı şehit oldu
Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş'ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı
Domates çorbasından sonra şimdi de patates püresi! Sözde aktivistlerden 110 milyon dolarlık tabloya saldırı
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Diyarbakır'da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Konserve kutusuna ateş etti komşusunu vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA