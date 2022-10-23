Konserve kutusuna ateş etti komşusunu vurdu

Karabük'te, havalı tüfekle duvarın üzerindeki hedefe ateş eden 14 yaşındaki V.G., komşusunun ölümüne neden oldu. Olay geçtiğimiz gece merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre V.G.(14) isimli çocuk arkadaşlarıyla duvarın üzerine koydukları konserve kutusuna havalı tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar olay yerinden geçen V.G.'nin komşusu Hüseyin Ulus'a isabet etti. Yere yığılan Ulus'u gören V.G. korktuğu için olay yerinden kaçarak tüfeği evinin bahçesine sakladı. Kanlar içerisinde kalan Ulus, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ulus, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. V.G. gözaltına alınırken, sakladığı silah da bulundu.