Konsolosluk aracı tramvay hattına girdi seferler aksadı

İstanbul Galata Köprüsü'nde seyir halindeki Avustralya Başkonsolosluğu'na ait cip, saat 16.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birlikte demir korkulukları aşarak yolun yan tarafında bulunan tramvay yoluna girdi. Konsolosluk cipi raylarda sıkışınca tramvay seferleri de durduruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle, seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi. Cipi sıkıştığı yerden çıkarabilmek için yapılan yarım saatlik çalışma sonucunda, tramvay seferlere devam edildi.