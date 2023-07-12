Kontağa bastı aracı alev aldı! O korku dolu anları anlattı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak'ta önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Kaya Ağdaş, 33 AIV 722 plakalı park halindeki aracına binerek çalıştırdı. O sırada otomobilin motor kısmı biranda alev aldı. Yanan otomobil hareket ederken, sürücü Ağdaş araçtan indi. Yanarak ilerleyen otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntüsüne yansıdı.

SANYELERLE KENDİMİ DIŞARI ATTIM

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Kaya Ağdaş; "Ben aracımı 2 hafta önce almıştım. Bir gün önce memleketim Erzincan'dan annem ve babamla birlikte yoldan geldik. Ertesi gün çalıştırıp işe gidecektim sonra kontağa bastım biranda alev aldı. Kendimi o panikle nasıl attığımı şaşırdım kapıdan attım kendimi. Etrafında ki araçları aldırmak için bağırmaya başladım. Artık benim aracı kurtaramazdım bari komşuların aracına bir şey olmasın. Baya bir duman yutmuşum zaten" dedi.