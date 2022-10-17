Kontak şifresini değiştirip çalmışlar: 35 araç sahiplerine teslim edildi

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri park halindeki otomobillerin kontak anahtarı şifrelerini değiştirerek çalan bir şebekenin peşine düştü. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.
Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde daha önceden tespit edilen adreslere önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda liderliğini Mustafa D.'nin yaptığı 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda çalınan ve parçalanmak için il dışına çıkarılan 35 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.
KONTAK ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRDİLER
Oto hırsızlık büro Amirliği ekipleri şüphelilerle birlikte kontak anahtarlarının şifrelerini değiştiren elektronik bir cihaz buldu. Bu cihazın özel izinle satıldığı ve sadece otomobil servislerinde bulunabileceği öğrenildi. Polis şüphelilerin çalacakları otomobilin kelebek camını kırarak içeri girdikten sonra bu elektronik cihazı kullanarak, kontak anahtarı şifresini değiştiklerini, ardından yanlarında getirdikleri bir başka anahtara şifreyi tanımlayarak aracı çalıştırıp çaldıklarını belirledi.
Bütün bu işlemlerin bir kaç dakika sürdüğü öğrenildi. Şüphelileri bir kaç dakika içinde çaldıkları otomobillerin hemen plakasını değiştikleri bu amaçla şoförler odasının sahte mührünü de yaptıkları belirlendi. Çalınan otomobillerin yaklaşık 3 saat içinde kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarıldığı, buralardaki atölyelerde motor ve şaşi numaralarının değiştirilerek pazarlandığı öğrenildi.
ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ
Araçları bulunan mağdurlar Asayiş Şube Müdürlüğünde teslim almaya geldi. Bir mağdur "Akşam otomobilimi saat 20.00'de evimin önüne park etmiştim. Sabah kalktığımda yerinde olmadığını gördüm. Hemen polise haber verdim" dedi.
Başka bir mağdur ise "Otomobilimi anahtar şifresini değiştirerek çalmışlar. Sağ olsun polisler kısa sürede buldu. Ancak otomobilimi kendi kontak anahtarlarımla çalıştıramıyorum. Şimdilik onların yaptığı anahtarla kullanmak zorundayım" dedi.