Kontak şifresini değiştirip çalmışlar: 35 araç sahiplerine teslim edildi

Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde daha önceden tespit edilen adreslere önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda liderliğini Mustafa D.'nin yaptığı 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda çalınan ve parçalanmak için il dışına çıkarılan 35 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.