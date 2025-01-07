Kontenjandan meclis üyesi yaptırdı: İşine gelmeyince ihracını istedi!

Şehitkamil Belediye Meclis Toplantısı'nda CHP Grubunun belirlediği adayların yerine, bireysel olarak aday olan Ersin Atar ve Didem Dinleyici'nin seçilmeleri, CHP'de kaosa neden oldu. Grup kararına uymadığı ifade edilen Didem Dinleyici'nin CHP'den ihraç edilmesi istendi.

Bu karar üzerine Meclis Üyesi Didem Dinleyici sert bir açıklama yaparak olaya tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Didem Dinleyici, "02.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen denetim komisyonu seçiminde belediye başkanımıza ve gruba aday olacağımı deklare ettim. Ancak, dar bir kadroyla yönetme iddiasında olanlar aday olmama, diğer bir ifadeyle çok sesliliğe tahammül edemediler. Netice olarak; CHP grubunun da desteğiyle denetim komisyonuna CHP'li bir üye olarak seçildim. CHP'li bir üyenin denetim komisyonuna seçilmesinden rahatsız olanları anlamakta güçlük çekiyorum; zira parti yararına aykırı hiçbir davranış içerisinde olmam, olamam da. Böyle bir düşünceniz varsa, beni neden kontenjandan meclis üyeliği aday listesinde gösterdiniz?" dedi.