Kontenjandan meclis üyesi yaptırdı: İşine gelmeyince ihracını istedi!

Şehitkamil Belediye Meclis Toplantısı'nda CHP Grubunun belirlediği adayların yerine, bireysel olarak aday olan Ersin Atar ve Didem Dinleyici'nin seçilmeleri, CHP'de kaosa neden oldu. Grup kararına uymadığı ifade edilen Didem Dinleyici'nin CHP'den ihraç edilmesi istendi.
Bu karar üzerine Meclis Üyesi Didem Dinleyici sert bir açıklama yaparak olaya tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Didem Dinleyici, "02.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen denetim komisyonu seçiminde belediye başkanımıza ve gruba aday olacağımı deklare ettim. Ancak, dar bir kadroyla yönetme iddiasında olanlar aday olmama, diğer bir ifadeyle çok sesliliğe tahammül edemediler. Netice olarak; CHP grubunun da desteğiyle denetim komisyonuna CHP'li bir üye olarak seçildim. CHP'li bir üyenin denetim komisyonuna seçilmesinden rahatsız olanları anlamakta güçlük çekiyorum; zira parti yararına aykırı hiçbir davranış içerisinde olmam, olamam da. Böyle bir düşünceniz varsa, beni neden kontenjandan meclis üyeliği aday listesinde gösterdiniz?" dedi.
Eğer bir yanlışlık varsa herkese aynı muamelenin yapılması gerektiğini belirten Dinleyici, "Hakkımda disiplin süreci başlatıldığı iddiasını parti kurullarından değil bazı kişilerden öğrendim. Belediye başkanımızın denetim komisyonuna gösterdiği iki isme verilen oylar ortada iken, bu adaylara oy vermeyen 9 kişi de grup kararına aykırı davranmış olmuyorlar mı? Eşitlik ilkesi gereğince, herkese aynı muamelenin yapılması gerekir. Bu sebeple, salt tarafımın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi haksızdır, hukuksuzdur ve adil değildir. Çok sesliliğe tahammülü olmayan, dar kadro anlayışını benimseye sosyal medyada linç kampanyası başlatanlara sormak istiyorum; ben başka bir Partinin evladı mıyım? Genel Başkanımız Özgür Özel Türkiye'ye birleşme çağrısı yaparken beni dışlamanızın İlçemize ve Partiye ne katkısı olacaktır? Son olarak, çoğulcu yönetim anlayışla hareket edilirse, Gaziantep'te de Türkiye'de de CHP iktidarının sağlanacağı aşikardır. Hal bu iken, ötekileştirmeden uzak durmamız gerektiğini belirtirim" şeklinde konuştu.
GRUBA ÇAĞIRMADILAR: "GRUP KARARINA UYMADI" DEDİLER
Öte yandan Umut Yılmaz'ın adaylarını geçerek komisyona seçilen ve daha Yılmaz'ın isteğiyle ihraç edilen ancak parti genel merkezi tarafından ihraç kararı bozulan meclis üyesi Ersin Atar da sosyal medya üzerinden tartıştığı CHP meclis üyesi Mehmet Sucu'ya sert yanıt verdi. Sucu'nun "Grup kararına uymadılar, tüzüğü çiğnediler" diyerek ihraçlarına destek verdiği açıklamayı yanıtlayan Atar, "Ersin Atar grup kararına uymadı dediniz? Grupta olduğumu, grup kararına imza attığımı yahut grupta aday belirlenirken tarafımı bilgilendirdiğiniz yönünde delil gösterirseniz ben istifa edeceğim. Gruba davet etmezsiniz, katılmamı da istemezsiniz. Hangi grup kararından bahsediyorsunuz?" görüşünü dile getirdi.