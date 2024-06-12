Konteyner kente Kızılay’dan kütüphane

Vali Yavuz Selim Köşger, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yapılan bu iyilik yüzlerle binlerle çarpılarak hem bu dünyada hem de diğer dünyada inşallah karşılığı olacak bir iyilik. Kitap okumak ülkeyi daha iyi hale getirecek, milleti daha müreffeh yaşatmaya vesile olacak, dünyada huzuru, barışı, esenliği sağlayacak ve dünyayı daha yaşanılır hale getirecek faaliyetlerdendir. İnsanları bilgiyle, bilimle ve güzel, insani değerlerle, kökümüzden gelen İslami değerler ile buluşturmak lazım" dedi.

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı ise, "İlk 6 Şubat depremlerinden bu yana milletimizin yaralarını sarmakla milletimizin iyilik eli olan Kızılay sahada. İyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bunlardan bir tanesi olarak da her kriz bölgesinde kütüphaneler açmak istiyoruz. Hatay'dan başlayarak Adıyaman'a devam eden 6 vilayette depremin en zor coğrafyasında 15 kütüphane açtık. Yavrularımızın eğitimlerine destek olmak ve büyüklerimizin boş zamanlarında kitap okumaları için her yaş grubuna yönelik kütüphane oluşturduk" diye konuştu.

Kütüphanelerde Kızılay'ın hazırladığı 'evde güvenli yaşam' kitaplarına da yer verdiklerini belirten Saygılı, "Bu kitaplarımızı da kütüphanelerimize koyuyoruz ki herkes evlerinde kendini daha fazla güvenli hissetsin. Kitabımızda yer alan uyarılar ile eşyalarımızı sabitleyerek evlerimizi güvenli ve yaşanılır hale getirirsek eşyalarımız üzerimize devrilmez. Dolayısıyla 6 Şubat her birimize çok önemli şeyler öğretti. Güvenli yaşam önemli" şeklinde konuştu.