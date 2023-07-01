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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Konteyner kentte balon ve şeker dağıttı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Konteyner kentte balon ve şeker dağıttı
Hatay'da bayramı konteyner kentte karşılayan depremzedelerden Busenur Tunç (25), konteynerin kapısını çalan çocuklara şekerlerle birlikte balon vererek onları mutlu etti. Depremde hayatını kaybeden teyzesi için çocuklara balon ve şeker verdiğini söyleyen Busenur Tunç, "Çok sevdiğim teyzem ile birlikte yakınlarımızı kaybettik. Halen o şoku yaşıyoruz. Bayramda kapımızı çalan çocuklara teyzemin anısına şeker ve balon veriyorum" dedi.



Depreme 75. Yıl Bulvarı'ndaki evlerinde yakalanan Busenur Tunç, 5 yaşındaki kızı, annesi ve babası ile birlikte konteyner kentte yaşamlarını sürdürüyor. Depremde çok sevdiği teyzesi Elmas Şerif ile birlikte birçok yakınını kaybeden Tunç, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini söyledi. Güvenlik görevlisi olan Tunç, "Buna da şükür. Çocukların bayram günü kapımızı çalmaları beni ve ailemi çok mutlu etti. Onlara hem şeker hem de balon vererek sevindirmeye çalıştık. Çocuklar gerçekten yaşam kaynağımız. Eğer olmasalardı belki de bu günleri daha zor geçirecektik" diye konuştu.

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Konteyner kentte balon ve şeker dağıttı
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