Konteyner kentteki ‘zehirlenme’ iddiaları asılsız çıktı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen vatandaşların barındığı Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'ndeki

Konteyner Kentte nohutlu pilavdan dolayı meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili olarak Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. 55 bin metrekarelik alanda, 900'e yakın depremzedenin yaşadığı konteyner kentte geçtiğimiz günlerde dağıtılan nohutlu pilavdan dolayı 52 kişinin zehirlendiği iddia edildi.

Rahatsızlanan depremzedeler gözetim altına alınırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere depremzedelere dağıtılan yemekten numune alındı. Uzman ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu yemeklerde zehirlenmeye yol açacak herhangi bir bulguya rastlanmadığı tespit edildi.