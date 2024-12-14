Haberler Yaşam Haberleri Konteyner üreten işyeri yandı
Giriş Tarihi: 14.12.2024 13:49 Son Güncelleme: 14.12.2024 15:12

Konteyner üreten işyeri yandı

Çerkezköy’de iddiaya göre sobadan çıktığı tahmin edilen yangında konteyner üretimi yapan iş yeri tamamen yandı. Yangında yaralanan bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Konteyner üreten işyeri yandı

Yangın, Çerkezköy'ün tanınan iş insanlarından Mehmet Han Atbaşı'ya ait BSH Kavşağındaki atölyede meydana geldi. İddiaya göre, sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangında kolu yanan bir işçi ambulansla ilk önce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne ardından yanık ünitesinin bulunduğu Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 konteyner ve 1 forklift kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili polisin başlattığı tahkikat sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konteyner üreten işyeri yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA