Konteyner üreten işyeri yandı

Yangın, Çerkezköy'ün tanınan iş insanlarından Mehmet Han Atbaşı'ya ait BSH Kavşağındaki atölyede meydana geldi. İddiaya göre, sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangında kolu yanan bir işçi ambulansla ilk önce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne ardından yanık ünitesinin bulunduğu Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 konteyner ve 1 forklift kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili polisin başlattığı tahkikat sürüyor.