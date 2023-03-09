Konteyner ve çadır kentler ‘yuva’ oluyor

Asrın deprem felaketi sonrası kurum ve şirketlerin konteyner ve çadır kent oluşturma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut eliyle toplam bin 64 geçici yaşam alanı oluşturdu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Başakşehir Belediyesi'nce kurulan konteyner kentin ilk etabının altyapı, atık su ve temiz su hatları ile tesisat ve aydınlatma hattı çalışmaları tamamlandı. Eşyalarıyla birlikte hazırlanan konteyner kent 76 aileye yuva olacak. Çorum Belediyesi de çadır, soba, seyyar tuvaletlerin yanı sıra konteynerleri de TIR'larla deprem bölgesine gönderiyor. Kocaeli'nin Darıca, Körfez ve Dilovası belediyeleri, Kahramanmaraş'a konteyner kent kuruyor. Kent 150 konteynerden, çarşı ise 30 konteynerden oluşacak. Akfen Holding'in Malatya'da kurduğu 700 kişilik çadır kent tamamlandı. DSİ Adıyaman'da 422, Hatay'da 160 çadırlık kent kurulumu tamamladı. --