Konteynerde kalan kardeşlerin başarısı

Osmaniye'de 6 Şubat depremleri sonrası evleri ağır hasar alınca konteyner kentte yaşamaya başlayan Demirkol ailesinin kızları Aleyna, üniversite sınavında 430.51 puan alıp, hayalini kurup tercih yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni, kardeşi Yasin Alp ise 465.22 puanla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Kamu kurumunda çalışan baba Tevfik ile ev hanımı anne Dilek Demirkol çifti, zor bir sınava hazırlık sürecinin ardından çocuklarının büyük bir başarı göstererek, üniversiteyi kazandıklarını söyledi. DHA