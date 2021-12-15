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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Konteynerdeki ayı sürücüleri panikletti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Konteynerdeki ayı sürücüleri panikletti
BURSA Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde aç kalan ayılar yerleşim yerine kadar indi. Burada bulunan çöp konteynerlerinde yiyebilecekleri bir şeyler arayan ayıları gören sürücüler önce panik yaşadı ardından cep telefonlarıyla ayıyı görüntülemeye çalıştı. Ancak aç ayı kendisine yaklaşan bir sürücüye saldırmaya kalkınca korku dolu anlar yaşandı. Aracına doğru koşarak ayıdan kaçan sürücünün görüntülediği o anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Görgü tanıkları ayının bulduğu yiyecekleri yanındaki 3 yavrusuna verdiğini söyledi.

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Konteynerdeki ayı sürücüleri panikletti
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