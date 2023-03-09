Konteynerlerde yaşam başladı

Bir yandan vatandaşlarımız güvenli yerlere yerleştiriliyor, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor, bir yandan TOKİ temel atıyor, bir yandan esnaflarımız için geçici-kalıcı işyerleri için projeler çalışılıyor. Bu süreci hep birlikte devlet-millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını saracağız" dedi.