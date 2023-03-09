Konteynerlerde yaşam başladı

Asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Malatya'da afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan AFAD'ın İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda başlattığı konteyner kentte çalışmalar tamamlandı.
10 bin 500 depremzedenin barınacağı konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, kanepe, yataklar ile havludan seccadeye varana kadar bir çok ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.
Kalıcı konutlar inşa edilene kadar bir süre kalacakları yeni yuvalarına yerleşen depremzedelerin sorunlarını da dinleyen Çalık, "Depremin ilk gününden beri sahadayız. Vatandaşlarımız normal hayatlarına dönene, sıcak yuvalarına kavuşana kadar burada olacağız. Tüm kurumlarımız çalışıyor.
Bir yandan vatandaşlarımız güvenli yerlere yerleştiriliyor, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor, bir yandan TOKİ temel atıyor, bir yandan esnaflarımız için geçici-kalıcı işyerleri için projeler çalışılıyor. Bu süreci hep birlikte devlet-millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını saracağız" dedi.