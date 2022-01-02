Konteynır kütüphane oldu

Şanlıurfa'da bulunmayan Çiçekalan Köyü İlkokulu, daha önce sosyal medyada başlattığı kampanya ile onlarca kütüphaneyi binlerce kitapla buluşturan Yıldız öğretmen sayesinde kütüphaneye kavuştu.

Matkabı ve fırçayı eline alan Yıldız öğretmen kullanılmayan konteynırı gece gündüz çalışarak kütüphaneye çevirdi. Rengarenk boyanan konteynır kütüphanede minik öğrenciler hem ders çalışıp kitap okuyor hem de zeka oyunları oynuyor.

KONTEYNIRI KÜTÜPHANEYE ÇEVİRDİ

Çiçekalan Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden yıldız Uçan, okulda bulunan ve atıl durumda olan konteynırı kütüphane yapmaya karar verdi. Sosyal medya hesabından köy ilkokulu kütüphanesi için kampanya başlatan Yıldız öğretmene Türkiye'nin dört bir yanından kitap, raf ve dekor için malzeme gönderildi.

Matkabı, çekici ve fırçayı eline alan Yıldız öğretmen, Çicekakalan İlkokulu öğretmenleri Ufuk Çakır ve Kübra Öztürk ile birlikte konteynırı tamire başladı.

Konteynırı rengarenk boyayan öğretmenler daha sonra rafları monte etti. 1 buçuk ay süren çalışmaların ardından Çiçekalan İlkokulu en modern konteynır kütüphaneye kavuştu.

ÇOCUKLAR KONTEYNIR KÜTÜPHANEYİ ÇOK SEVDİ

Özellikle çocukların zevkine göre boyanan ve dekore edilen kütüphanenin raflarına Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 kitap yerleştirildi. Öğrencilerin yaş gruplarına göre özenle seçilen ve dezenfekte edilen kitaplar minik öğrencileri sevince boğdu.

Rengarenk boyanan konteynır kütüphanede minik öğrenciler hem ders çalışıp kitap okurken bir taraftan da zeka oyunları köşesi ile en güzel zamanlarını konteynır kütüphanede geçiriyor.

Atıl durumda bulunan konteynırın modern bir kütüphaneye dönüşmesinin hem ucuz hem de kullanışlı bir çözüm olduğunu belirten Öğretmen Yıldız Uçan; "Çiçekalan ilkokulumuzda kütüphane yoktu. Okulda fiziki olarak ta bir kütüphane oluşturacağımız alan olmayınca okulun bahçesindeki atıl durumda olan konteynırı kütüphaneye yapmaya karar verdik. Kitap dostlarımızın bağışlarıyla kitaplar topladık, yardımsever milletimizin raf, sandalye-masa ve puf gibi yardımlarıyla kütüphanemizi yaptık. Bu kütüphane çocuklar için mükemmel bir mekan oldu. Çocuklar şimdi en güzel zamanlarını bu kütüphanede geçiriyor" dedi.