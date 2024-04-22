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Giriş Tarihi: 22.4.2024 18:49 Son Güncelleme: 22.4.2024 18:52

Kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı: 1 ölü

D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yol ayrımındaki bariyerlere girdi. Bariyerin aracın içinden girip çıktığı kazada, 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı: 1 ölü

D-100 Karayolu üzeri İzmit ilçesi Kuruçeşme gişeler mevkiinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsünün, iddialara göre TEM otoyolu ile D-100 karayolu arasında kararsızlığa düşüp son anda yapmış olduğu manevra, kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Otomobilin çarptığı bariyer, araç içerisinden ok gibi geçti. Kazada araç sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, bölgeye polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Araçta hayatını kaybeden sürücünün çıkartılması ve kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı: 1 ölü
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