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Giriş Tarihi: 28.8.2023 09:48 Son Güncelleme: 28.8.2023 09:49

Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü

Akhisar devlet karayolu üzerinde bir düğün salonu işletmesi önünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Ali ERBAŞ
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü

Manisa'nın Akhisar Devlet Karayolu üzeri Balıkesir istikametine dün gece saat 23.15 sıralarında meydana gelen kazada seyir halinde olan otomobil sürücüsü Burak Korkmaz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında seyir halinde olan elektrikli bisiklete ve park halindeki iki otomobile çarptı.

Kaza sonrası otomobil yol kenarındaki su kanalı düşerek ters takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Burak Korkmaz (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan sürücü Süleyman Koçer (43) ve arkasındaki Özbek uyruklu yolcu Naıma Uramova (38) kazanın etkisiyle yol kenarına savruldu ve olay yerinde hayatlarını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Nöbetçi savcının incelemesi ardından kazada hayatını kaybeden 3 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Burak Korkmaz'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü
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