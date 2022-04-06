Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi gören babasını taburcu ettikten sonra birlikte köye dönmek için yola çıkan Beşir Köyü Muhtarı Ali Karahan (55) yönetimindeki araç Yukarı Kürtün grup yolunun Elmalı Altı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.

Kazanın ardından muhtar Karahan, babası Cemal (85) ve kız kardeşi Güldane Karahan (32) vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp kıyıya ulaşırken annesi Hanife Karahan (72) olay yerinde bulunamadı. Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaşlı kadının Kürtün Deresi'nin sularına kapılarak gittiğinden şüphelenilerek arama çalışması başlatıldı.