Kontrolden çıkan araç, karşı yola geçip ciple çarpıştı; 3 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde, önceki gece Mehmet Deniz'in (25) kullandığı otomobil, Belkıs Kavşağı'nda kontrolden çıktı. Karşı yola geçen araç, Erol Karabulut'un kullandığı ciple çarpıştı. Kazada Karabulut'un kullandığı araca ise arkadan gelen F.K.'nin kullandığı kamyonet çarptı. Kazada, Karabulut ile otomobilin sürücüsü Mehmet Deniz ve yanında bulunan Osman Tunç (27) öldü.Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Halil Koca'nın (41) kullandığı otomobil, Uğur Arslan'ın (44) kullandığı otomobille çarpıştı. Arslan ve araçta bulunan Ahmet Arslan hayatını kaybetti.Çorum'da Nazım Karagöz'ün kullandığı otomobil, Mesut Ö.'nün kullandığı soğan yüklü kamyonla çarpıştı. Karagöz, kaldırıldığı hastanede öldü.İstanbul Gaziosmanpaşa'da, kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı. Sürücü Halil İbrahim Akbalık (24) hayatını kaybetti.SABAH