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Giriş Tarihi: 6.6.2022 10:54 Son Güncelleme: 6.6.2022 11:18

Kontrolden çıkan kamyon karşı şeride uçtu: Ölü ve yaralılar var

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kontrolden çıkan kamyon karşı şeride uçtu: Ölü ve yaralılar var

İzmir’de kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobille çarpışıp alt yola düştü. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesi Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde önceki gün saat 21:00 sıralarında meydana gelen kazada Konak'tan Bornova yönüne giden Osman Ö. (53) yönetimindeki kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Mehmet Emin Çapkınoğlu yönetimindeki otomobile çarpıp yaklaşık 15 metrelik yükseklikten alt yola düştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler Osman Ö. ve Mehmet Emin Çapkınoğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Çapkınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Hülya Çapkınoğlu'nun cesedi, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kontrolden çıkan kamyon karşı şeride uçtu: Ölü ve yaralılar var
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