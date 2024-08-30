Kontrolden çıkan kamyonet panoya çarpıp 5 metre yükseklikten mobilyacılar sitesine düştü

İstanbul Başakşehir'de saat 11.30 Sıralarında Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi. S.U. kontrolündeki kamyonet, cadde üzerinde ilerlediği esnada kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Panoya çarpıp yıktıktan sonra sürücü, 5 metre yükseklikten MASKO Mobilyacılar Sitesi'nin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Kamyonetten çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza yeri ve çevresi güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılırken, kamyonetin gün içerisinde vinç yardımıyla bahçeden çıkartılacağı öğrenildi.