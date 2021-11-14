Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 14.11.2021 02:41

Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da alt geçide aşırı suratlı giren motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Yasin Yol idaresindeki motosiklet, aşırı suratlı girdiği alt geçitte kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Yasin Yol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulanan ve ağır yaralanan M.H. (17) ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.H'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Son dakika: A Milli Takım'dan Dünya Kupası yolunda dev adım! Milliler Norveç'ten gelen güzel haberle sevindi...
Türkiye Puan Durumu: 2022 Dünya Kupası G grubu Türkiye Puan Durumu tablosu nasıl, kaçıncı sırada?
Kastamonu'da korkunç olay! Oynamak için girdiği çamaşır makinesi sonu oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA