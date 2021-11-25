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Giriş Tarihi: 25.11.2021 20:08

Kontrolden çıkan otomobil 134 metre savruldu, 6 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil 134 metre savruldu, 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak 134 metre sürüklendikten sonra orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinden cenazeden dönen aile Kırıkkale-Ankara karayolunda kaza yaptı. İsmail B. (30) idaresindeki 06 ET 0906 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 25. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 134 metre savruldu. Orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak durabilen otomobil, su kanalına devrildi.


Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte aynı aileden olan yolcular, Leyla (28), Kaan (2), Alparslan (57) ve Sultan B. (50) ile Neriman Yılmaz (46) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen araç, çekici yardımı ile yoldan kaldırıld

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Kontrolden çıkan otomobil 134 metre savruldu, 6 kişi yaralandı
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