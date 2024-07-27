Kontrolden çıkan otomobil 2 genci hayattan kopardı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, önceki gece Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan Necdet Karabaş'ın (26) kullandığı otomobil, önce refüje, ardından aydınlatma direğine, son olarak ta ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü olay yerinde, yanında bulunan arkadaşı Muammer Herek (25) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Antalya'nın Alanya İlçesine bağlı Kestel Mahallesi'nde, önceki akşam D-400 karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Svitlychna'ya (63), H.B.C.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Svitlychna olay yerinde ölürken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Süleyman Özkurt'un kullandığı otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobille çarpıştı. Sürücü Öztürk ile araçtaki Kübra, Ali Asaf ve Umut Aslan Özkurt'un yaralı kurtulduğu kazada, Emine Özkurt öldü. Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü ise kaçtı.Kayseri'de, Ankara karayolu üzerindeki Tahirinli Mahallesi'ne dönmek için kavşağa giren Osman Ç.'nin kullandığı otomobil, M.E.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sulama kanalına düşen Osman Ç.'nin otomobilindeki Safiye Ç. ölürken, 3 kişi de yaralandı.Hatay'ın Erzin ilçesinde, Tren İstasyonu Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Bünyamin Dalkılıç (50) öldü.Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Toprakseven Mahallesi'nde, babası tarlada ot balyası yüklediği sırada kendiliğinden hareket eden traktörün römorkunun altında kalan 8 yaşınhdaki G.M.S. öldü.