Kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı

D-130 karayolu Gölcük İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, Karamürsel istikametine gitmekte olan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybederek önce kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. Ardından bir büfenin içerisine girerek yan yattı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada kaldırımda ve büfede yaralanan4 4 kişi çevre, yapılan ilk müdahaleleri sonrası hastaneye sevk edilirken, büfeye giren araç çekici yardımı ile çıkartılarak kurtarıcı ile otoparka çekildi.Polis kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.